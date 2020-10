Mondmaskerplicht en samenscholingsbeperking tijdens passage Ronde van Vlaanderen Koen Baten

03 oktober 2020

18u30 1 Hamme Dat een mondmasker dragen verplicht is langsheen het parcours dat was al duidelijk door een beslissing van de gouverneur. In Hamme is er ook een samenscholingsverbod en mag je maximum met tien personen tegelijk bij elkaar staan.

Het wordt geen passage zoals andere jaren tijdens de Ronde Van Vlaanderen. Eerst en vooral is ook de datum volledig anders, maar daarnaast zijn er ook een pak maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De afstandsplicht blijft, en naast de samenscholingsbeperking en de mondmaskers zullen er ook geen activiteiten zijn. De gemeente vraagt wel om de huizen en woningen langsheen het parcours te versieren met vlaggen.

In Hamme is de snelste doortocht voorzien van 10.39 uur. (binnenrijden via Gewestweg N41) tot 10.48 uur. (buitenrijden via Bookmolenstraat). Je draagt in Hamme langs het parcours dus verplicht een mondmasker van 9.39 uur tot 11.48 uur. Tijdens de passage is er een parkeerverbod op het hele parcours.

Het parcours gaat als volgt:

Komende vanuit Elversele > Gewestweg N41 > Biezestraat > Drapstraat > Tweebruggenplein > Hospitaalstraat > Damstraat > Hooirt > Neerstraat > Spurt > Theet > Weverstraat > Meerstraat > Lippeveld > Zogge > Heirbaan > Bookmolenstraat (richting Zele)