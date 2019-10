Moese Trappers organiseren voor elfde keer mountainbiketocht Koen Baten

09 oktober 2019

De wielertoeristenclub De Moese Trappers organiseert op 3 november zijn jaarlijkse mountainbiketocht doorheen de regio. Het is al de elfde editie die dit jaar op het programma staat. Er is keuze uit 18, 30 of 48 kilometer.

Vertrekken doe je vanuit zaal Ter Munken in Kastel met een parcours dat bepijld is door de organisatie. Voor de deelnemers wordt er ook voorzien in het nodige comfort. Er is bevoorrading met snacks, fruit en drank onderweg. Bij aankomst zijn er kleedkamers en warme douches, alsook afspuitplaatsen voor de fiets.

Er is ook een pechdienst voorzien voor elke deelnemer. Zij krijgen een pechkaartje mee en kunnen bij technische problemen of defecten hierop assistentie vragen. Als het probleem niet opgelost raakt worden de fietsers terug naar de startplaats gebracht.

De parcours lopen door Kastel,Moerzeke, Hamme, Grembergen en Dendermonde. Vorig jaar konden ze rekenen op 600 deelnemers, dit jaar hopen de Moese Trappers duizend deelnemers bij elkaar te kunnen krijgen. Hiervoor pakken ze voor het eerst uit met een eigen website www.moesevtt.be. Hierop is alle praktische info te vinden.