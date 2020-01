Moerzeke en Kastel nu ook officieel lid van BIN-netwerk Koen Baten

29 januari 2020

10u19 0 Hamme Moerzeke en Kastel zijn vanaf vandaag ook officieel lid van het BIN-Netwerk dat over de hele gemeente verspreid is. Het centrum en de andere deelgemeentes beschikten al over een eigen BIN-Netwerk sinds vorig jaar, nu starten ook de laatste deelgemeentes wat het bestuur alleen maar kan toejuichen.

Een zevental initiatiefnemers zette zich samen om het BIN-Netwerk op te starten. Na gesprekken met de gemeente en de politie werd er gisteren officieel een handtekening gezet om alles officieel op te starten. De BIN’s in de gemeente doen goed hun werk en hebben al enkele zaken kunnen oplossen, onder meer inbrekers die zijn opgepakt door de politie. De BIN netwerken krijgen ook nog steeds nieuwe leden.

Wie interesse heeft om zich aan te sluiten bij het buurtinformatienetwerk van Moerzeke en Kastel kan zich via de website van de gemeente inschrijven of via Bert.Boel@telenet.be.