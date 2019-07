Moeder en dochter werken al vier jaar samen in café De Bierhoeve, en nemen zaak nu samen over Koen Baten

08 juli 2019

15u42 0 Hamme De Bierhoeve op de Kaaldries in Hamme krijgt binnenkort twee nieuwe gezichten achter de toog. Het café is al jarenlang een vaste waarde in de streek. De vorige uitbaters wilden stoppen, maar pas 1,5 jaar later besloten Sinda Heymans (48) en haar dochter Chloe Peelman (20), die al jaren in het café werkten. “Toen ze mij vroegen of ik het wou verder zetten, twijfelde ik geen seconde”, aldus Sinda.

Sinda zelf groeide in haar jonge leven ook al op in een café, en is er altijd in thuis geweest. Aan zelf een eigen zaak beginnen, had ze eigenlijk nooit gedacht. maar op haar 48 besloot ze om het roer helemaal om te gooien. “Het was echt nu of nooit, binnen tien jaar moest ik het niet meer doen. En de liefde voor een café is er altijd wel geweest”, zegt Sinda. “Dat ik dit dan samen met mijn dochter kan doen, maakt het nog leuker.”

Ook Chloe denkt er positief over. Zij zal niet altijd in het café te zien zijn, maar zal wel regelmatig helpen. “Het is iets uniek om dit samen te kunnen doen met mijn mama. We komen wel goed overeen en zijn een goede tandem, anders was dit nooit mogelijk geweest”, aldus Chloe.

Aan de nodige ervaring is er bij moeder en dochter alvast geen gebrek. Ze werken beiden al vier jaar in het café. In de zaak kan je ook enkele snacks verkrijgen. Sinda is niet van plan om veel te veranderen aan de ziel van het café, of aan het interieur. “We willen de kaart niet veranderen en alles verder zetten zoals het nu is. Het concept werkte, dus heeft het weinig zin om dit om te gooien”, klinkt het. “Het is echt een droom die uitkomt en ik ben er klaar voor om er in te vliegen.”

Feestzaal

Aan de Bierhoeve is ook een feestzaal die gebruikt kan worden voor kleine feesten of voor vergaderingen. “De zaal kan ook afgesloten worden, zodat gebruikers niet gestoord worden door de bezoekers in het café en omgekeerd”, aldus Sinda.

Vanaf woensdag is het café open en zijn de klanten welkom. Op vrijdag houden Sinda en haar dochter een officieel openingsmoment. “We serveren dan voor alle aanwezigen een hapje en een drankje en dan kunnen ze al eens kennismaken met ons café. Iedereen is welkom vanaf 18.00 uur”, klinkt het. Verder zal het café op maandag en dinsdag gesloten zijn. Woensdag tot vrijdag zijn ze open van 11 tot 23 uur. In het weekend op zaterdag tot middernacht en op zondag tot 23 uur.