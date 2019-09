Gesponsorde inhoud Miraprijs reikt twee prijzen uit dit jaar: Hamse persoon en vereniging maken kans Koen Baten

25 september 2019

10u21 1 Hamme De verkiezing van de Miraprijs 2019 verloopt dit jaar anders dan voordien. Er zal zowel een prijs aan de Hamse persoon als aan de Hamse vereniging of instelling van het jaar worden uitgereikt. Beide categorieën krijgen een bekroning omwille van hun bijzondere inzet of verdienste voor de gemeente en haar inwoners.

In de categorie ‘persoon van het jaar’ zijn er vier kanshebbers: Cyriel Van Mullem (dichter en promoter van Hamse kunstenaars), Eddy Flecijn (muzikant), Jozef De Bruyne (oprichter zwemclub Jastremski) en Willy Van Den Branden (organiseert tentoonstellingen voor de Hamse bevolking).

In de categorie ‘verenigingen’ zijn er drie groepen die strijden om de Miraprijs. De eerste genomineerde is Die Hamse Wuitens. De vereniging staat al sinds 1956 in voor Carnaval in Hamme en zorgt ook voor een groot verenigingsleven in de gemeente.

De tweede kanshebber is ‘De Scheldegalm’. De zang- en toneelgroep bestaat al 160 jaar, en is uniek in Vlaanderen. Tot slot werd ook de organisatie van de Watermolentriatlon genomineerd voor de Miraprijs. Met 35 edities is het één van de oudste triatlons van het land.

Stemmen op je favoriete persoon of vereniging kan vanaf 27 tot en met 13 oktober, via www.hamme.be of via het stemformulier in De Kleine Wuiten. Op 20 oktober zal de winnaar om 11 uur in cc Jan Tervaert bekend gemaakt worden.