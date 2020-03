Minderjarige overvallers op supermarkt waren 15 en 16 jaar oud Koen Baten

31 maart 2020

15u10 0 Hamme De minderjarige overvallers, die de Ambro Supermarkt in Hamme eerder deze maand hebben overvallen met wapens zijn in een gesloten instelling geplaatst. Het gaat om jongeren van 15 en 16 jaar oud afkomstig uit Puurs en Bornem.

De jonge tieners pleegden hun eerste overval op 22 maart in Ambro in Hamme. Gewapend met een mes bedreigden ze een kassierster. Ze hadden bivakmutsen op en konden nadien vluchten. Enkele dagen later beproefden ze opnieuw hun geluk in Dendermonde, maar werden ze opgepakt door de politie. Ze werden voorgeleid bij de jeugdrechter in Mechelen. Beide jongeren werden geplaatst in de gesloten jeugdinstelling van Mol