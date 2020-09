Meulenbroekstraat wordt fietsstraat tot werken aan creatieve campus zijn afgerond Koen Baten

30 september 2020

09u40 0 Hamme De Meulenbroekstraat in Hamme wordt een fietsstraat tot het einde van de werken aan de creatieve campus zijn afgerond. Dit om de veiligheid van de schoolgaande fietsers te garanderen en voor een veilige omgeving te zorgen.

Naast de werken aan de creatieve campus kan je niet meer naast kijken. De gebouwen rijzen uit de grond en de werken vlotten snel. De gemeente heeft daarom beslist om van de Meulenbroekstraat een fietsstraat te maken minstens tot het einde van de werken aan het Marktplein. “Dit voor de veiligheid van iedereen”, zegt schepen Koen Mettepenningen.

Op vrijdag 2 oktober zullen er daarom, onder gunstige weersomstandigheden, enkele herstellingswerken plaatsvinden. “De goten tussen de betonplaten zullen onder meer opgevuld worden met gietasfalt", klinkt het. De werken zullen tijdelijk hinder met zich meebrengen, maar zijn hoogst noodzakelijk voor de veiligheid. “Zeker voor de vele scholieren en fietsers die er dagelijks passeren.” Doorgaand verkeer zal nog mogelijk zijn tijdens de werken die een halve dag in beslag nemen, maar er wordt hinder verwachten.

Fietsers hebben dus voorrang op de Meulenbroekstraat en auto’s mogen niet inhalen als het niet kan. De gemeente werkt de laatste jaren hard op fietsstraten in het straatbeeld. De Plezantstraat en Slangstraat zijn al een fietsstraat in de gemeente, maar er lopen ook nog twee proefprojecten in de Veldstraat en de Burgemeester Lemmensstraat.

De fietsstraat in de Meulenbroekstraat zal aangegeven worden met verkeersborden.