Meteen drie buurtinformatienetwerken bij opstart van project in Hamme: “dekken meteen bijna hele gemeente” Politie, burgemeester en bewoners ondertekenen charter voor opstart BIN Koen Baten

21 juni 2019

14u50 0 Hamme Enkele bewoners uit Hamme hebben een paar maanden geleden hun schouders gezet onder het project om een buurtinformatienetwerk voor de gemeente op te starten. Op deze manier kunnen verdachte handelingen sneller gemeld worden aan de politie en kunnen zij sneller ingrijpen. Het is het eerste netwerk dat opgericht wordt in het centrum van Hamme. “Het goede nieuws is dat we met BIN-oost, BIN-west en BIN Sint-Anna meteen drie netwerken hebben en het grootste deel van Hamme coveren”, zegt schepen van Participatie Tom Vermeire (Sp.a).

Met een ondertekening van het charter en de regelgeving rond de BIN’s is de opstart in Hamme compleet. Dit werd donderdagavond officieel gedaan op het gemeentehuis in Hamme. Een zevental bewoners hebben zich ingezet om het project op te starten begin januari. Zes maanden later is de samenwerking met de politie en het gemeentebestuur officieel en kunnen leden zich aansluiten. “Ik wil de burgers bedanken voor het engagement dat ze hier hebben ingestoken”, aldus Vermeire. “De netwerken zijn dan ook absoluut broodnodig. Op deze wijze kunnen we verdachte situaties makkelijker melden en criminaliteit bestrijden.”

Tom De Beer van de politiezone Hamme/Waasmunster zal in Hamme ook de BIN-werking coördineren, net zoals hij dat al in Waasmunster doet. “We informeren de burgers dan via mail of op een andere manier over wat er gebeurd is en zo blijven ze op de hoogte van wat we doen”, aldus De Beer. Ook Korpschef Maria De Sterck juicht de opstart van het buurtinformatienetwerk toe. “Waasmunster was er al een tijdje mee bezig, het is positief dat nu ook Hamme op de kar springt”, zegt De Sterck. “Bij verdachte situaties kunnen we nu veel sneller op de bal spelen en veel meer informatie vergaren.”

Grondgebied gedekt

De drie BIN’s die opgestart zijn, Bin-Oost, Bin-West en Bin Sint-Anna, dekken bijna meteen het hele grondgebied van Hamme. Op het Zwaarveld was er al een apart netwerk voor alle bedrijven, maar dit staat los van het BIN-netwerk in het centrum. Enkel Moerzeke heeft op dit moment nog geen buurtinformatienetwerk, maar misschien zijn er in de toekomst wel mensen die zich hiervoor willen inzetten.

“Wij hebben in Waasmunster goede voorbeelden dat een BIN echt kan werken. Zo hebben we vorig jaar nog een Chileense inbrekersbende opgerold”, zegt De Sterck. Om de BIN’s in de kijker te zetten, is er op 19 september een infovergadering in het cultureel centrum Jan Tervaert. Deze start om 20 uur. “Daar kunnen de bewoners zich ook officieel intekenen op het BIN-Netwerk om op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen”, zegt Tom De Beer.