Meld Aziatische hoornaar bij gemeente om te bestrijden Koen Baten

17 juli 2019

10u27 0 Hamme De Aziatische hoornaar is al een tijdje in ons land en duikt her en der op. Vorig jaar kwam de wespensoort nog meer in opmars. De overheid heeft in samenwerking met de brandweer en andere diensten een plan om de voortplanting van de exoot in te perken.

Ook de inwoners van Hamme kunnen hier bij helpen. Ze kunnen dit doen door een melding te maken via de gemeente wanneer ze vermoeden dat ze een nest zien van de Aziatische hoornaar. De wesp is bijzonder groot en heeft maar heel weinig gele kleur. Enkel achteraan zie je een beetje geel. Wanneer je een nest ziet kan je een foto trekken en deze doorsturen naar milieudienst@hamme.be of opladen via www.vespawatch.be of www.waarnemingen.be.

De hoornaar is geen agressieve wesp die mensen meteen zal aanvallen, maar vormt wel een bedreiging voor de andere wespen.