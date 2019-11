Meerderheid zet in op verschillende klimaatacties Koen Baten

07 november 2019

17u25 0 Hamme Vandaag de dag is het niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Klimaat is meer dan ooit belangrijk, en daar wil ook het gemeentebestuur van Hamme op inzetten de komende periode. Ze organiseren daarom verschillende mogelijkheden naar de bewoners toe om in te zetten op groene energie. “Met deze acties hopen we de burger te kunnen stimuleren voor het maken van ecologische keuzes in hun leven’, zegt schepen van milieu Lotte Peeters.

Om de burger hier in bij te staan organiseert de gemeente op 19 november in samenwerking met Fluvius een Energiefit-avond voor snelle energiebesparingen. Je kan hier inspiratie op doen hoe je met weinig inspanning geld en energie kan besparen.

Er is ook een nieuwe mogelijkheid, het energieloket. Elke laatste maandag van de maand zal er een zitdag gehouden worden met een consulent van het energiehuis BEA in het administratief centrum in de Nieuwstraat. Na het maken van een afspraak kan je er terecht voor meer uitleg. De eerste zitdag is op 25 november.

Die dag wordt ook het startschot gegeven voor de inschrijvingen voor groepsaankoop van groene stroom. Op deze manier kan je aan een gunstiger tarief elektriciteit krijgen en verminder je de CO2 uitstoot. “Duurzame maatregelen kunnen ook best duurzaam zijn voor de portefeuille", vult de schepen aan. “Die mogelijkheden zijn er vandaag dat je minder zal betalen maar toch een steentje bijdraagt aan het klimaat, en dat kan iedereen alleen maar ten goede komen”, besluit ze.