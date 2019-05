Meer dan 6.000 voorkeurstemmen voor Ann Verschelden (CD&V): “Fier en tevreden met eerste deelname op lijst” Koen Baten

27 mei 2019

13u27 0 Hamme Ann Verschelden, schepen van onder meer Gelijke Kansen, heeft bij haar eerste deelname aan de verkiezingen voor het Vlaams parlement een mooie score behaald. Met 6.299 voorkeurstemmen raakte ze niet verkozen, maar daar lagen ook haar verwachtingen niet. “In Hamme zelf haalde ik 221 stemmen meer dan in oktober, en dat is voor mij ook al een zeer belangrijk signaal”, zegt Verschelden.

CD&V ging in Hamme zelf vier procent achteruit, en moest plaats maken voor Vlaams Belang die fors zijn opgekomen. Maar toch kijkt de schepen tevreden terug op de campagne en haar behaalde stemmen. “Het was een zeer leuke eerste ervaring. Ik had nooit verwacht dat ik zoveel stemmen achter mijn naam zou krijgen en dat doet toch wel deugd”, zegt Ann Verschelden. “Ze kennen mij nu, en ze mogen mij in de toekomst zeker nog vragen om op de lijst te staan. Nu ga ik mij de komende jaren nog volop inzetten voor Hamme en mijn schepenambt met veel trots verder zetten”, gaat de schepen verder.

Over het resultaat van Vlaams Belang in Hamme schrok Verschelden wel. “Het was een beetje onverwacht dat ze ook in een kleine gemeente zoals Hamme sterk stijgen. We moeten kijken waar dit vandaan komt en praten in de toekomst, de kiezer heeft beslist en dat moeten we respecteren”, besluit ze.