Medewerkers woonzorgcentrum Sint-Jozef worden getrakteerd op pizza’s Koen Baten

21 april 2020

15u11 7 Hamme Alle personeelsleden van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke werden dinsdag getrakteerd op pizza. ‘s Middags werd de eerste lading al afgeleverd aan het personeel. Ook vanavond wordt er nog een lading overhandigd.

De leveranciers van dienst zijn Pitta New York. Zij hebben de pizza’s gemaakt om ze af te geven in het woonzorgcentrum om iedereen daar een hart onder de riem te steken na hun werk van de afgelopen weken. In totaal werden er 50 pizza’s afgeleverd, die duidelijk gesmaakt werden door het personeel.

Ook vorige week werden er in Hamme al pizza’s afgeleverd voor het personeel.