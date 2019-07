MC Chucky en DJ Funkhauser geven Hamse toets aan Tomorrowland Koen Baten

15 juli 2019

16u54 2 Hamme Het tweede weekend van Tomorrowland, dat doorgaat op 26, 27 en 28 juli krijgt ook een lokaal tintje. Tijdens dat weekend zullen twee Hammenaars op het festival aanwezig zijn. Olivier van Pottelberghe alias MC Chucky zal de toeschouwers opzwepen op de Mainstage, terwijl Kurt De Wilde, alias DJ Funkhauser, resident dj is in de Moosebar. “Het is waanzinnig dat ik op Mainstage zal staan dit jaar”, zegt Olivier.

Voor MC Chucky is het niet de eerste keer dat hij op Tomorrowland zal staan, maar wel de eerste keer dat hij op Mainstage zal optreden. Hij is al sinds zijn zestiende bezig met MC’en en de festivalgangers te entertainen, en treed al jaren samen op met onder meer Mark With a K op de Q-Dance stage op het festival. Maar dit jaar gaat hij dus toch een stapje hoger. “We waren eigenlijk gewoon op een interview voor sponsoring toen we als laatste vraag een enveloppe kregen”, vertelt Olivier. “Daarop stond vermeld dat we dit jaar op Mainstage zouden optreden.”

“Ik was enorm verrast toen we deze vraag kregen, maar uiteraard heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Dit is echt fantastisch. Mark en ik voelen elkaar goed aan, dus wij zijn klaar om een fantastisch feestje op het hoofdpodium te geven”, klinkt het.

Gezonde stress

In het dagelijkse leven is Olivier accountmanager in de sales, een zware job, die hij strik gescheiden houdt van het MC’en op festivals. “Ik neem ook altijd een heel andere look aan als ik op het podium sta. MC’en is mijn hobby en uitlaatklep naast mijn drukke job en ik geniet er enorm van”, klinkt het.

Dat hij voor het eerste op Mainstage zal staan op Tomorrowland, geeft hem wel wat extra stress. “Al spreek ik alleen over gezonde stress. Ik zal de avond er voor misschien wat minder goed slapen, maar ik zie dit uiteraard zeker zitten", klinkt het.

Olivier zal op het podium staan zonder enige voorbereiding. “Het belangrijkste als MC is om te kijken naar het publiek wat er aan het gebeuren is. Dan speel je daar op in, rekening houdend met de muziek. Alles komt heel spontaan. Ik zorg eigenlijk voor de kers op de taart, en dat ik dit vanaf Mainstage kan doen, is mijn grootste droom”, besluit Olivier.

Funkhouser

Ook Kurt De Wilde uit Hamme zal het tweede weekend van Tomorrowland optreden als Resident dj onder de naam DJ Funkhauser. Hij doet dit in de Moose Bar, dat Après Ski-hits draait aangevuld met 90's muziek. Voor hem is het ook niet de eerste ervaring met Tomorrowland.

Afgelopen winter stond hij nog op Alpe D’huez met Tomorrowland Winter. “Ik draai op vrijdag 26 juli in de Moose Bar als resident”, zegt Kurt. “Ik heb een fantastisch winterseizoen gehad, waaronder ook Tomorrowland in Frankrijk. Het is de eerste keer dat ik hier in België op het terrein zal spelen, en daar ben ik enorm trots op”, klink het. “De Après-skibar op een zomerfestival is een beetje een stijlbreuk, maar ik denk dat het publiek er zeker wel voor zal open staan, ik ga er alleszins vol voor gaan”, besluit Kurt.