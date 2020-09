Matthias Van de Velde wint estafette in Nederland en lijkt klaar voor veldritseizoen Erik Vandeweyer

15 september 2020

18u46 1 Hamme Matthias Van de Velde heeft samen met zijn broer Thomas en Nicky David een aflossingswedstrijd over drie uur in het Nederlandse Spaarnwoude gewonnen. Daags nadien werd hij 35ste in een individuele mountainbikewedstrijd van de Nations Cup. Van de Velde – die dit seizoen opnieuw bij de elites zonder contract uitkomt – lijkt klaar om aan de wintercampagne te beginnen.

De wedstrijd in Noord-Holland kende een eigen karakter. Matthias Van de Velde knikt instemmend. “We reden ronden van ongeveer veertien minuten. Elke aflossing gebeurde door een drinkbus door te geven. Cycling Team Dakwerken had drie ploegen aan de start. Het was een explosieve koers. Het was de bedoeling om een korte tijd alles te geven. Lange tijd moesten we een concurrerend drietal naast ons dulden. Halverwege de wedstrijd kon ik versnellen. Plots hadden we vijftig seconden voorsprong. Thomas heeft die nadien nog kunnen uitbouwen.”

Ideale teambuilding

De aflossingswedstrijd was een ideaal moment om aan teambuilding te doen. Matthias Van de Velde zag positieve punten voor de toekomst. “In het verleden hadden we al aan gelijkaardige evenementen deelgenomen in Kessel en Hamme. Dat inspireerde. Daags nadien nam ik nog deel aan de individuele manche van de Nations Cup. Daar stonden enkele profrenners aan de start en lag het niveau nog een pak hoger. Ik kon probleemloos mijn wedstrijd uitrijden. Het was een prima ervaring met het oog op het komende winterseizoen.”

Terug naar de elites zonder contract

Vorig seizoen koos Van de Velde er bewust voor om bij de amateurs uit te komen. Deze winter keert hij terug naar de elites zonder contract. “Bij de amateurs ligt het momenteel allemaal wat ‘op zijn gat’. Soms zijn er in mijn reeks slechts vijftien vertrekkers. Bij de elites zonder contract heb je toch meer tegenstand. Bovendien moest ik ook aan mijn vader denken die ons vergezelt op de crossen. De amateurs rijden al in de voormiddag, maar mijn broer moet als eliterenner pas na de middag aan de slag. Iedereen zou dus een hele dag op het parkoers moeten blijven. Nu hoeven we maar één wedstrijd present te zijn. Het is de bedoeling om een volwaardig programma af te werken, maar de kalender kan omwille van corona momenteel grillig zijn. De crossen in Vorselaar en Kasterlee staan al zeker op mijn programma. Ik moet nog afwachten of ik startrecht zal krijgen in Lokeren en Kruibeke. We moeten roeien met de riemen die we hebben.”