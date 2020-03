Matthias (29) tekent zijn held Johny Voners: “Ik hoop dat de tekening tot bij zijn vrouw komt” Koen Baten

20 maart 2020

12u00 0 Hamme Hammenaar Matthias Verhelst heeft deze week 15 uur aan één stuk gewerkt aan een tekening van Johny Voners, alias Xavier Waeterslaghers. De twintiger is opgegroeid met FC De Kampioenen en heeft de afleveringen gigantisch veel bekeken. Xavier was zijn held. “Ik ben meteen beginnen tekenen en heb zonder pauze de tekening afgewerkt", klinkt het.

Het was stevig schrikken voor Matthias toen hij het nieuws vernam dat zijn held overleden was aan kanker. Johny Voners overleed deze week op 74-jarige leeftijd. Matthias, die een moeilijke jeugd had, groeide op met FC De Kampioenen en zag in Xavier zijn grote idool en held. “Dat is in al die jaren niet veranderd. Ik teken enorm graag en het laatste anderhalf jaar hou ik me bezig met portretten”, klinkt het.

Matthias begon meteen aan een tekening van Johny en werkte zelfs de hele nacht door om de tekening zo snel mogelijk af te krijgen. “Ik heb de afleveringen zeker duizend keer gezien, heb alle dvd-boxen thuis liggen en kan er gewoon niet genoeg van krijgen. Deze serie heeft me door mijn jeugd geholpen die niet altijd vanzelfsprekend was, daarom wou ik nu dit terug doen om mijn held te bedanken. Xavier maakte me ook altijd aan het lachen en dat zal ik nooit vergeten.”

Hij plaatste de tekening ook op Instagram, waar het gretig werd opgepikt. Ook enkele BV’s deelden de tekening al. “Sven De Ridder en Roel Vanderstukken hebben er al op gereageerd. Ook Koen De Bouw merkte de tekening op. Ik hoop vooral dat het via deze weg bij zijn vrouw zou terecht komen en dat zij het portret ook kan zien”, aldus Matthias.