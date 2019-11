Mathieu Van Der Poel present op Flandriencross in Hamme dit weekend Koen Baten

13 november 2019

10u44 0 Hamme Op 17 november staat in Hamme opnieuw de DVV Flandriencross op het programma. Het parcours achter de sporthal Meulenbroek in Hamme is er klaar voor om opnieuw tienduizend bezoekers te ontvangen en er een spannende cross van te maken. “Met Mathieu Van Der Poel en Thibau Nys die voor het eerst in zijn Europese Kampioenentrui zal aantreden hebben we twee mooie namen op onze lijst staan", zegt Christophe Impens van Golazo.

Al vele jaren is de Flandriencross in Hamme een vaste waarde voor de gemeente en ver daarbuiten. De concessie voor de organisatie werd dit jaar nog eens verlengd met zes jaar, dus de komende jaren is er zeker nog altijd spektakel te beleven. “Ook dit weekend beloofd het een spektakel te worden", aldus Christophe. “Het regenweer van de afgelopen dagen zal voor een zwaar parcours zorgen, en de modder zal zeker een rol spelen. Maar dat maakt het parcours in Hamme net zo interessant dit weekend", klinkt het.

Alle grote namen zullen zondag aan de start staan bij de heren en vrouwen. “Mathieu liet zelf verstaan dat hij dit parcours het liefst heeft als het er vettig bij ligt, dus hij zal volgens mij zeker gebrand zijn om er een mooie wedstrijd van te maken.” Ook Thibau Nys zal aantreden in Hamme voor het eerst in zijn kampioenentrui. “Het tijdperk van Nys was enorm qua supportersaantal. Dat nu de zoon in het spoor treed van zijn vader zal zeker bij de oude supporters van Nys wat te weeg brengen", aldus Impens.

Het parcours van de Flandriencross is niet veranderd met vorig jaar. “We hebben kleine aanpassingen gedaan wanneer de nieuwe sporthal daar gebouwd werd. De heuvel werd toen opgeschoven en ligt op een ideale locatie nu", zegt Impens. “Het parcours is verder perfect en lastig genoeg, zeker met de regen van afgelopen dagen", klinkt het.

Een dag voor de officiële cross is er op zaterdag 16 november ook een initiatie met Greg Van Avermaet. Ook de vorige jaren was dit telkens aanwezig een dag voor dat de profs hun rit rijden. “Elk jaar komen hier heel wat kinderen op af en genieten ze er van om samen met Greg Van Avermaet rondjes te rijden op het parcours", zegt Impens. “Ook nu zullen er heel wat kinderen aanwezig zijn om samen met Hammenaar Greg te rijden.”

De organisatie hoopt net als vorige jaren tienduizenden bezoekers te lokken naar Hamme. “Veel is natuurlijk afhankelijk van het weer, maar elk jaar kunnen we in Hamme toch op een grote opkomst rekenen van de fans.” Na de wedstrijden wordt er ook nog muziek gespeeld door dj’s.