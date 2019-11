Man kweekt cannabis om visum Thaise liefde te betalen, nu riskeert hij vier jaar cel Nele Dooms

18 november 2019

16u41 0 Hamme Drie keer oogstte hij zijn cannabisplantage in Hamme en de opbrengst moest dienen om zijn Thaise liefde naar België te halen. Maar de plantage werd ontdekt, de Thaise vrouw zit nog altijd in haar eigen land en in de plaats hangt er Danny D. (54) nu vier jaar cel boven het hoofd. “Wees alstublieft een beetje menselijk”, vroeg de beklaagde tijdens zijn proces aan de rechter.

De cannabisplantage die Danny D. er in zijn woning in Hamme op nahield telde liefst 168 planten. Drie keer slaagde hij erin te oogsten en de opbrengst te verkopen aan 4.000 euro per kilogram. Een vierde oogst was opgestart, toen de man tegen de lamp liep. Op 16 mei 2019 vielen speurders de woning binnen voor een huiszoeking. Ze waren gealarmeerd door de sociale bouwmaatschappij waar D. de woning van huurde. Bij een huiszoeking had de maatschappelijk werker een sterke cannabisgeur waargenomen. Speurders vonden uiteindelijk naast de cannabisplanten ook speed en drugsattributen.

Ontkennen dat hij cannabis kweekte had voor D. niet veel zin. Hij had daar ook zo zijn eigen redenen voor. “Ik moest aan voldoende geld zien te geraken om het visum van een Thaise vrouw te kunnen betalen”, vertelde hij aan de rechter. “Elf jaar heb ik in Thailand gewoond en ik ben daar met haar getrouwd, maar nu moet ze in België raken. Ze is er ondertussen nog niet. Ik heb gezegd dat ze nu beter daar nog wat blijft, want dat ik niet weet wat er boven mijn hoofd hangt. Wat loopt ze hier te doen als ik in de bak zit?”

D. kent alleszins het klappen van de zweep, want hij is geen onbesproken blad. Jaren geleden kreeg hij al eens acht jaar cel voor drugsfeiten. “Het is toen ik weer vrij kwam na die straf, dat ik naar Thailand getrokken ben”, zei hij. “Maar ik ben teruggekomen omdat mijn moeder ziek werd en ik voor haar wilde zorgen. Ik liet me overhalen door vroegere contacten uit het milieu om weer een plantage op te zetten. En nu sta ik hier weer.”

D. deed overigens zijn uitleg zonder advocaat. Die was bij aanvang van de zitting wel aanwezig geweest. “Maar ik heb hem wandelen gestuurd”, zei D. tegen de rechter toen het aan zijn beurt was. “Wat kan die over mij zeggen, ik heb hem nog nooit gezien. Ik zal het dan zelf wel uitleggen.”

Dat de openbaar aanklager vier jaar cel vorderde, bleek wel een schok voor de beklaagde. Dat er ook nog eens 18.000 euro, de opbrengst van de plantage, verbeurd verklaard werd, ook. “Ja ik kreeg daar 4.000 euro per kilo voor. Maar daar is dan ook wel ongelooflijk veel werk aan hoor”, liet D. zich ontvallen. Vonnis op 16 december.