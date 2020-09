Man breekt onderbeen nadat hij enkele meters naar beneden valt in een sluis Koen Baten

17 september 2020

12u30 0 Hamme In de Noubroekstraat in Hamme is een man deze morgen een zestal meter naar beneden gevallen bij werken aan een sluis nadat hij zijn evenwicht verloor op een ladder. Hij had zich mistrapt en viel zo van de ladder naar beneden. De brandweer van Hamme moest de man uit zijn benarde positie helpen.

Het incident gebeurde rond 7.15 uur vanmorgen. Een arbeider was er aan het werk toen hij plots van een ladder naar beneden viel in een put waar een sluis gebouwd wordt. De man zelf kon niet meer op eigen kracht uit de put kruipen en moest daarom geholpen worden door de brandweer. De operatie nam iets minder dan een uur in beslag. Hij werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis maar stelt het goed.