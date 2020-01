Mama Carolien brengt eigen nummer tijdens begrafenis van haar zoon Raphael (1) Koen Baten

13 januari 2020

14u55 6 Hamme Carolien Flecijn uit Hamme bracht maandagochtend een pakkend eerbetoon voor haar overleden zoon Raphael Donmez (1). De baby overleed op 5 januari nadat hij niet meer wakker werd uit zijn slaap. De mama besloot meteen om een nummer met de titel ‘My Sweet Angel’ voor hem te schrijven dat ze maandag zelf bracht tijdens de begrafenis. Ze las ook een pakkende afscheidsbrief voor. “Ik zal voor altijd vier kinderen hebben", aldus Carolien Flecijn.

De baby van Carolien en haar man Yenal Donmez werd op zondagochtend niet meer wakker uit zijn slaap. De dokters probeerden hem nog te reanimeren, maar slaagden daar jammer genoeg niet in. Het gezin bleef gebroken achter, maar de mama wilde haar zoon laten voortleven in een lied dat ze zelf schreef. Bij het maken van dit lied werd ze muzikaal bijgestaan door familieleden en vrienden. Het nummer bracht ze vandaag in het crematorium in de Heimolen in Sint-Niklaas.

Volle zaal

Heel wat vrienden en familie waren aanwezig op de begrafenis. De zaal zat afgeladen vol en was bij momenten zeer emotioneel. De begrafenis van baby Raphael was er een met zeer veel livemuziek met een boodschap in. Ook de familieleden brachten een mooi eerbetoon. “We zullen je altijd blijven missen, kleine Raphael. De herinneringen zullen altijd blijven", aldus Sarah, de zus van Carolien. “Ik zal er voor je broertjes en je familie zijn en hen opvangen wanneer het nodig is."

Tijdens de plechtigheid lagen er ook briefjes en een pen op de banken. Deze dienden om een boodschap op te schrijven voor Raphael. De boodschappen konden vervolgens in een herdenkingsdoos worden achtergelaten, die de ouders later dan nog kunnen lezen.

Kippenvelmoment

Op het einde van de begrafenis bracht Carolien haar eigen geschreven lied. Het lied kreeg de titel ‘My Sweet Angel’. “De woorden in het lied zijn slechts een boodschap die jij, lieve Raphael, de wereld wil insturen", klinkt het. “We kwamen terecht in een nachtmerrie, waar ik nog steeds hoop om uit te ontwaken. We zullen je nooit vergeten en voor altijd blijven herinneren, en hopen dat dit lied een boodschap is voor alle sterrenkinderen", aldus de mama. Ook de knuffel van haar zoon had ze bij zich in de hand terwijl ze het lied zong. “Met dit beertje dat van jou was, zal ik je altijd blijven voelen en bij mij houden.”

Het lied zorgde voor een waar kippenvelmoment in de hele zaal. Wat volgde was een staande ovatie. Haar man, kinderen en familie namen haar in een stevige omhelzing. Bij het buitengaan van de begrafenis werden er nog ballonnen uitgedeeld.