Maatwerkbedrijf Spoor2 kiest voor volledige Week van de Kringwinkel : “Betere spreiding van aantal bezoekers” Koen Baten

13 oktober 2020

11u59 0 Hamme Het coronavirus zet nog steeds de wereld op zijn kop en dat heeft ook zijn gevolgen bij Spoor2. Deze maand staat normaal de jaarlijkse ‘Dag Van de Kringwinkel’ op het programma, maar door het virus heeft de organisatie er iets beter op gevonden en organiseren ze een hele ‘Week van de Kringwinkel’. “Op deze manier hebben we een betere spreiding van het aantal bezoekers”, klinkt het.

De coronacrisis noopt tot verschillende maatregelen, ook bij het maatwerkbedrijf Spoor2. “Het zet ook ons leven op de kop, daarom hebben we besloten het over een andere boeg te gooien.” De Dag van de Kringwinkel zal er dit jaar helemaal anders uitzien. “We maken er meteen een week van, omdat dit de enige mogelijkheid is om alles veilig te laten verlopen en een grote drukte te vermijden”, zegt Aart Lehembre.

De week start op 17 oktober en loopt tot 24 oktober. Tijdens deze week hebben alle kringloopwinkels hun eigen focus. “In Hamme kan je bijvoorbeeld terecht voor speelgoed, juwelen en retrospullen in de KiloSjop”, klinkt het. In onze andere filialen gaat het dan om merkkledij, brocante, en vele andere zaken. “Wij geven op deze manier graag een tweede leven aan materialen.”

Tweedehands is al langer terug hip en dat merken ze bij Spoor2 ook op. Jaar na jaar vinden steeds meer mensen de weg naar de kringloopwinkels. “We zijn hier heel blij mee, want zo redden we duizend ton goederen van de afvalberg en helpen we honderden mensen die elders geen kans krijgen op de arbeidsmarkt”, besluit Aart.