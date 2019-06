Maak kennis met waterstof en duurzame energie tijdens Roefeldag Koen Baten

26 juni 2019

Ampère, de burgergroep voor duurzame energie organiseert dit weekend een Roefeldag op het Zwaarveld in Hamme. De organisatie wil hierbij de kinderen de gelegenheid geven om kennis te maken met duurzame energie.

Op deze dag kunnen ze kennis maken met waterstof en de mogelijkheden hierbij. Wat er mogelijk is wordt voorgesteld met didactische infopanelen. Er zullen ook proeven gedaan worden met waterstof en er is ook de mogelijkheid om een echte rondrit te doen op waterstof. Er wordt ook uitleg gegeven over hoe een windturbine werkt en de kinderen hebben de mogelijkheid om zonnepanelen van dichterbij te bekijken.

Ook de ouders en andere geïnteresseerden zijn uiteraard welkom om langs te komen op het industrieterrein. Ampère wil in de toekomst met verschillende bedrijven samen nadenken over wat de mogelijkheden zijn om zo energiezuinig mogelijk te werken. Iedereen is een hele dag welkom bij Garage Antoreti op het Zwaarveld nummer 40 in Hamme.