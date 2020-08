Luchtbeelden tonen werken aan Marktplein in Hamme: “Alles loopt perfect op schema” Koen Baten

27 augustus 2020

11u24 6 Hamme Indrukwekkende luchtbeelden getrokken door de aannemer geeft een mooi beeld van de werken aan het Marktplein in Hamme. De bibliotheek en de academie rijzen stilaan uit de grond en de werken verlopen vlot. “De academie en de bibliotheek zouden in principe in 2021 afgewerkt zijn", zegt schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen.

De werken aan het Marktplein zijn intussen al een hele tijd bezig en verlopen vlot. “Alles van de werken zit op dit moment op schema. Er is een kleine pauze geweest door het coronavirus, maar dit was heel beperkt", aldus Mettepenningen. Op dit moment wordt er op verschillende fronten gelijktijdig gewerkt. Zo is Farys onder meer bezig met de rioleringswerken, terwijl de academie en de bibliotheek al heel wat vorm krijgen. “Ook de ondergrondse parking krijgt verder vorm nadat de betonplaten al gegoten werden vlak voor het bouwverlof", klinkt het.

De aannemer maakte deze week enkele luchtbeelden van de werken en dat ziet er indrukwekkend uit. “Het geeft een totaal ander beeld van hoe groot het domein wel is en hoe de werken verlopen", klinkt het. “De evolutie is al bijzonder groot en ik ben tevreden hoe het daar vooruit gaat.”

Als alles goed blijft verlopen zijn de academie en de bibliotheek als eerste klaar in 2021. “Dat was de afspraak met de aannemer en dat blijkt goed te verlopen. Het private gedeelte zou dan klaar zijn tegen 2023", aldus Mettepenningen.