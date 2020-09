Luca D’Hollander maakt werk van het tijdrijden Erik Vandeweyer

07 september 2020

16u23 0 Wielrennen Met een vierde plaats in de Nationale Testtijdrit Memorial Igor Decraene heeft Luca D’Hollander andermaal bewezen dat hij tot de beste tijdrijders van zijn generatie behoort. De junior uit Hamme is nog eerstejaars. Eind oktober kan het neefje van olympisch kampioen Greg Van Avermaet zeker meespelen voor de medailles op het Belgisch kampioenschap in Borlo.

Na afloop van de Memorial Igor Decraene kon Luca D’Hollander tevreden terugblikken op zijn chronorace. “Het zou fijn geweest zijn, indien ik het podium had kunnen halen. In mijn eerdere tijdritten dit seizoen lukte me dat wel. In Ruddervoorde klokte ik de tweede tijd, in Zolder de derde tijd. Deze keer viel ik net buiten prijzen, maar toch zijn er voldoende argumenten om tevreden te zijn over mijn prestatie.

Luca D’Hollander gaat dieper in op dat laatste. “In de eerste ronde moest ik nog wat zoeken naar het juiste tempo. In de tweede ronde kwam ik er helemaal door. Geheel toevallig is dat niet. In eerdere tijdritten overkwam me al meermaals hetzelfde scenario. Ik was tweede eerstejaars. Enkel laureaat Alec Segaert deed het als jaargenoot beter. Het verschil bedroeg 45 seconden. Echte fouten heb ik niet gemaakt.”

Nieuwe doelen

De komende maanden wil Luca D’Hollander blijven inzetten op het werk tegen het uurwerk. Hij beseft dat tijdrijden van hem een completere renner kan maken. “Ik wil me inderdaad meer en meer toeleggen op het tijdrijden. Deze discipline is eerlijk. Eind oktober werken we het Belgisch kampioenschap af. Het parcours in Borlo is voldoende gekend. In het verleden werden daar al vaker testtijdritten afgewerkt. Ook op het BK probeer ik het podium te halen. Wellicht zal ik daar dezelfde concurrenten tegenkomen.”

Ook voor Luca D’Hollander was het de voorbije maanden schipperen om aan de bak te komen. “Ik heb enkele wegwedstrijden kunnen afwerken. Het was voor iedereen gewoon kijken waar er startkansen waren. Als je dan mag starten, moet je ook nog eens het geluk hebben dat het parcours je wat ligt. Met de ploeg werk ik nog de Omloop Zuid-Limburg en de GP Philippe Gilbert af. Ook het Belgisch kampioenschap op de weg staat nog op het menu, al vrees ik dat de omloop in Middelkerke voor mij te vlak zal uitvallen.”