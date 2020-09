Luc Rooms en Avia-Rudyco-Janatrans hebben eigen aanpak van coronacrisis: “Het is zeker geen verloren jaar geworden” Erik Vandeweyer

16 september 2020

08u47 0 Hamme Zondag rijden de juniores van Avia-Rudyco-Janatrans hun Belgisch kampioenschap op de weg in Koksijde. Over drie weken is het de beurt aan de nieuwelingen in Affligem. Het moeten twee hoogtepunten worden in een opmerkelijk jaar. De ploegleiding heeft de coronacrisis op haar manier aangepakt en dat lijkt vruchten af te werpen.

De voorbije maanden was het voor iedere wielerploeg wat zoeken naar de juiste antwoorden op corona. Bij Avia-Rudyco-Janatrans was dat niet anders. Bestuurder Luc Rooms verduidelijkt de ploegwerking. “Van half maart tot eind mei hebben alles on hold gezet. Renners reden wel individueel, maar ploegtrainingen mochten gewoon nog niet. Vanaf juni hebben we een opsplitsing gemaakt. Miniemen en aspiranten trainden vanaf dat moment in kleine groepjes van een zestal renners. Daar waren telkens twee begeleiders bij. Voor de nieuwelingen en de juniores vonden we het risico op besmetting nog te groot. Langzamerhand hebben we zo opgebouwd. De groepen werden uitgebreid tot een tiental renners. We kozen op basis van competitievermogen en niet noodzakelijk op basis van leeftijd.”

Verrassende resultaten

Voor de nieuwelingen en de juniores was de aanpak helemaal anders. Luc Rooms geeft verdere toelichting. “De oudere categorieën trainden individueel. Dat betekende allerminst dat ze aan hun lot worden overgelaten. Ze kregen hun instructies digitaal. Er werd op een zeer structurele manier gewerkt. Je zou verwachten dat het gebrek aan koersritme een negatieve invloed had op hun conditie. Het tegendeel was waar. Veel renners boekten meer vooruitgang dan normaal door die structurele trainingen. In die zin is het zeker geen verloren jaar geworden.”

Weer competitie

Vanaf juli konden de renners volgens Luc Rooms opnieuw koersen afwerken. “Bij de juniores hebben we drie oefenkoersen uitgekozen, waar we als compleet team aan de start verschenen. In Moerzeke hebben we er bovendien één zelf georganiseerd. Het blijft natuurlijk altijd zoeken naar mogelijkheden om aan de slag te gaan. In die zin zijn de komende kampioenschappen mooi meegenomen. Dit weekend is er het Belgisch kampioenschap bij de juniores. In Koksijde zullen we in de breedte sterk staan. Acht renners haalden de voorbije maanden regelmatig de top twintig. Mannen als pakweg Noah Vandenbranden, Senne Willems of Gianluca Pollefliet deden zelfs nog beter. Ook bij de nieuwelingen hebben we kanshebbers. Zij werken hun BK begin oktober af in Affligem op het parcours van de Affligem Classic. Steffen De Schuytteneer behaalde al vier overwinningen. Ook Yorick Slaets liet al mooie zaken zien. Yoran Van Gucht sukkelde met een spierletsel, maar lijkt er weer helemaal te staan. Daarnaast beschikken we nog over enkele outsiders.”

Digitale info

Op donderdag 17 september organiseert de clubleiding om 19 uur een digitaal infomoment. Registreren kan via het document op de website van de club. De sessie richt zich voornamelijk tot renners/rensters van 8 tot 14 jaar (en hun ouders) die met de wielersport willen beginnen. De volledige werking van de club wordt uit de doeken gedaan.