Louis Windey publiceert 37e boek over zijn streek: “Jongere generatie inzicht geven in de geschiedenis van ons dorp” Koen Baten

09 oktober 2019

16u12 0 Hamme Al jarenlang schrijft Moerzekenaar Louis Windey over de geschiedenis van zijn dorp Moerzeke. Vaste waarde is dat hij dit doet tijdens het boekenweekend in Hamme, dat er ook dit weekend weer aankomt. Dit jaar zit hij aan titel 37 in zijn carrière: ‘Moerzeke, de parel aan de Schelde.'

Bij dit boek gaat hij dieper in op de geschiedenis van Moerzeke en wat het dorp gemaakt heeft. “Dit zijn niet alleen De Moese Patatten, die tot heinde en ver bekend zijn”, zegt Louis. “Er was al sprake sinds 1072 over Moerzeke, dat in een 15 kilometer lange en U-vormige meander van de Schelde ligt.”

Zo veranderde Moerzeke door de jaren heen al negentien keer van naam.Er waren ook de ‘Heren van Moerzeke’, die het kasteel in Moerzeke woonden en zorgden voor de vrijheid en weelde van het dorp. “Ook de verschillende rampen waar Moerzeke door getroffen werd, mogen niet vergeten worden”, zegt Louis. “De vele overstromingen en ziektes zoals de pest en de tyfus die bijna heel het dorp uitroeiden”, klinkt het.

Windey heeft met dit boek een bepaalde richting die hij wil uit gaan. “Het doel van dit boek is de jongere generatie een inzicht te geven hoe het hier vroeger was. Welke rampen en armoede hier geweest zijn, welke verenigingen hier bloeiden in het verleden en hoe er geleefd werd”, klinkt het.

“Het dorp was, en is nog steeds, een parel aan de Schelde, en de geschiedenis mag nooit verloren gaan. Het dorp heeft mijn hart gestolen, en ik hoop dat ik dit kan doorgeven”, besluit Louis.