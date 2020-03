Lopers starten actie op om lokale handelaars financieel te steunen: “Per gelopen kilometer kan je handelaar naar keuze sponsoren" Koen Baten

26 maart 2020

10u51 0 Hamme Silvie Lanotte en Steven Lauwet, fervente lopers uit Hamme, hebben gisteren een actie op poten gezet om de lokale handelaars uit hun gemeente een financieel steuntje in de rug te geven. Zij willen zoveel mogelijk mensen aan het lopen krijgen en zo geld inzamelen voor de lokale handelaars. “Zij hebben op dit moment geen inkomsten, op deze manier kunnen wij de zaken die willen deelnemen financieel een hart onder de riem steken", vertelt Silvie.

Het idee groeide vanuit het koppel omdat Silvie ook zelfstandige is in bijberoep. “Ik heb zelf geen inkomsten meer vanuit mijn zelfstandige activiteit, dus ik kan me voorstellen hoe het voor de lokale handelaars hier moet zijn", klinkt het. Silvie en Steven hebben daarom op Facebook gisteren de pagina ‘Wij lopen hart voor Hamme' opgestart. “We kwamen terug van het lopen toen het idee in ons hoofd op kwam om op deze manier een sponsoring voor de lokale handelaars te kunnen voorzien", klinkt het. “Vrienden van ons wilden ook in April een zaak opstarten, en kunnen dit nu niet doen door heel deze crisis, waardoor het voor hen ook ontzettend moeilijk is. Dit was zeker ook een drijfveer om iets te doen waarbij we eventueel kunnen helpen.”

De bedoeling is om zoveel mogelijk lopers uit Hamme te verzamelen en die zoveel mogelijk kilometers te laten lopen voor een zaak te sponsoren. Op dit moment zijn de organisatoren lopers en zaken aan het verzamelen die mee willen stappen in de actie. “Vanaf april zou de actie dan effectief starten. De lopers die deelnemen trekken dan een zaak uit een pot en die kunnen ze sponsoren gedurende een week. Ze moeten via een app bijhouden hoeveel kilometers ze gelopen hebben, en alle bewoners die zich ingeschreven hebben op het project kunnen dan per kilometer een bijdrage leveren aan de handelszaken", vertelt Silvie. “Ze plaatsen ook een selfie op onze pagina met de naam van de handelszaak in hun handen op een papier”, klinkt het.

Het project startte gisterenavond en kan ondertussen al rekenen op 9 lopers en 9 handelszaken die intekenden op de actie. “Uiteraard mogen er dit nog veel meer zijn en hopen we nog heel wat lopers te verwelkomen die deze actie een warm hart toedragen en de lokale handel willen ondersteunen.” De handelaars mogen voor de actie zelf natuurlijk ook wat reclame maken. “We zijn al blij met hoe het project nu gestart is en hopen dat het een groot succes wordt", aldus Silvie en Steven.

Wie ook mee in het project wil stappen kan op Facebook naar de pagina gaan ‘Wij lopen Hart voor Hamme’. Daar kan je alle informatie vinden. “Het geld dat we binnenhalen via de sponsors mag overgeschreven worden naar een rekeningnummer. Op het einde van de maand april zullen we de deelnemende handelaars en het ingezamelde geld per handelaar dan overhandigen", klinkt het. Sponsoren kan via het rekeningnummer BE 05 9730 6989 2675. Als je sponsort moet je wel zeker de naam van de loper en de handelszaak er bij vermelden.