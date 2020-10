Lokale producten gepromoot tijdens wekelijkse markt in Hamme Koen Baten

11u53 0 Hamme De economische raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) heeft op de wekelijkse zaterdagmarkt aan het Tweebruggenplein in Hamme promotie gevoerd voor lokale producten. De campagne ‘Lekker Oost-Vlaams’ moet de streekproducten en de producenten een hart onder de riem steken. “Het is leuk dat ze in deze moeilijke tijden de markten en de lokale handel een hart onder de riem willen steken", zegt marktkraamster Ann Van Bockland.

Een kleine foodtruck op de markt in Hamme deelde deze ochtend enkele leuke pakketten uit aan marktbezoekers die stempels verzamelden. Zo kregen ze een klein zakje Moese patatten en enkele andere lokale producten vanuit de regio. “Op deze manier willen we de mensen extra belonen en de lokale producten aanprijzen en ondersteunen", zegt Alain Van Damme van EROV.

De marktkramers zijn blij met deze actie dat ook zij positief in het daglicht komen te staan. “Het is een moeilijke periode en dan doet dit deugd zeker in tijden van corona”, aldus Ann. In Hamme gaat de markt nu tijdelijk op een andere locatie door en dus is het leuk dat ook dit eens in de verf gezet wordt. “Het gaat hier wel goed, en we hebben sinds kort zelf een nieuw viskraam dat we lange tijd niet gehad hebben dus dat is zeker een meerwaarde voor de markt hier in Hamme", klinkt het.