Lokale horecazaken in Hamme kunnen terras aanvragen op openbaar domein: “Bieden graag helpende hand met bestuur” Koen Baten

04 juni 2020

15u50 7 Hamme Het gemeentebestuur van Hamme geeft de lokale horecazaken tot maandagmiddag de tijd om een aanvraag te doen bij de gemeente om een terras op straat te mogen plaatsen om zo buiten klanten te kunnen ontvangen wanneer het binnen te klein is. Hiermee willen ze de lokale horeca een hart onder de riem steken. “Iedereen mag een aanvraag doen, maar we moeten wel controleren of de plaatsing van het terras veilig kan verlopen", zegt schepen van Economie Tom Vermeire (sp.a).

Gisteren kregen alle horecazaken eindelijk het nieuws te horen waar ze al een hele tijd naar smachten. Na een sluiting van bijna drie maanden mogen ze opnieuw open gaan onder beperkte voorwaarden. Heel wat horecazaken maken zich intussen klaar om open te gaan. Ook het gemeentebestuur wil een duit in het zakje doen en stelde daarom een nieuw politiereglement op. “Dit laat toe dat de horecazaken die dit wensen een terras op straat en openbaar domein kunnen plaatsen", klinkt het. “Natuurlijk zijn hier een pak voorwaarden aan verbonden en zullen we alle aanvragen die we binnenkrijgen persoonlijk gaan bekijken om te zien of we echt wel toestemming kunnen geven. Is de situatie te onveilig dan gaan we het terras wel moeten weigeren", aldus Vermeire.

Veiligheid voorop

De veiligheid hierbij staat altijd voorop, net als de wegcode die moet worden gerespecteerd. Het verkeer moet dus ten alle tijden nog kunnen doorrijden. “Iedere horecazaak kreeg een brief opgestuurd met de nodige info op en de voorwaarden hoe ze zich kunnen opgeven voor deze mogelijkheid. De zaken die geïnteresseerd zijn moeten ook een kleine schets maken van hoe ze het terras zouden plaatsen en hoe de tafels staan”, klinkt het. “Wanneer er 25 personen in een café binnen kunnen volgens de regels, blijft deze regel wel behouden. Het is niet omdat er buiten een terras staat dat er plots tien extra klanten aanwezig mogen zijn", benadrukt de schepen.

Geen muziekinstallaties

Daarnaast mogen er ook geen muziekinstallaties geplaatst worden op de terrassen en moet er voldoende rekening gehouden worden met de buren. “Wij zullen ook in gesprek gaan met de uitbaters en zeggen dat ze rond half een de laatste drankjes uitschenken om tijdig hun zaak te kunnen sluiten", klinkt het. “We vinden het als gemeente belangrijk dat we deze logistieke ondersteuning kunnen geven aan onze horeca. Ze hebben volledig de keuze of ze hier op in gaan en wij hopen natuurlijk ook op wederzijds begrip. Zolang deze situatie duurt kunnen we in de toekomst ook bloembakken voorzien met de gemeente om de terrassen veilig af te bakenen", aldus Vermeire. Als de politie te veel moet optreden bij overtredingen kan het zijn dat het terras opnieuw verwijderd wordt of dat er sancties volgen.

Iedereen die interesse heeft kan een mailtje sturen naar kobe.verheyen@hamme.be. Dit moet gebeuren voor maandag 12 uur.