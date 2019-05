Liberale Vrouwen vieren 90-jarig bestaan Koen Baten

22 mei 2019

10u37 5

Het Korenbloempje, de Liberale Vrouwen van Hamme, vieren dit jaar hun 90-jarige bestaan. Ze deden dit met een grote receptie in de Durmedroom aan het Kaaiplein in Hamme. Alle leden werden er feestelijk ontvangen en genoten van de receptie voor hun verjaardag. De vereniging werd opgestart op 1 september 1929. Ze doen vooral sociaal en cultureel geïnspireerde evenementen, maar ook leuke activiteiten in het belang van de leden. “Vandaag de dag is het niet eenvoudig meer een vereniging stand te laten houden, maar wij zijn heel blij dat we hier nog altijd in slagen na 90 jaar”, zegt Gwennie Bogaert.