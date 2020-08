Liberale vereniging Hamme vraagt nood aan steunmaatregelen voor lokale onderneumers Koen Baten

07 augustus 2020

10u05 0 Hamme LVZ Hamme wil het gemeentebestuur oproepen om dringend werk te maken van lokale ondersteuning voor de economie. Voor hen is de steun veel te weinig en de ondernemers blijven in de kou staan. “Alle activiteiten werden hier in de gemeente volledig afgelast tot 30 september, maar we hebben er het raden naar of er nog een compensatie zal voorzien worden door de gemeente", zegt Frederic Leleux.

De vereniging vind dat de gemeente te weinig doet voor de ondernemers en de inwoners die iets organiseren in Hamme. “We begrijpen de beslissing dat ze extra maatregelen nemen om alles goed en veilig te laten verlopen, maar we stellen ons de vraag of er compensaties worden voorzien voor de evenementen die afgeschaft werden en de kosten die hier al voor gemaakt werden", klinkt het.

“De organisatoren werden verrast door het burgemeestersbesluit en zien de gemaakte kosten in rook opgaan", klinkt het. LVZ vindt ook dat de gemeente in het algemeen weinig doet voor de ondernemers in coronatijden. Volgens hen geven ze enkel een Hamse cadeaubon en steun voor bedrijven in moeilijkheden. Maar uitstellen en of verminderen van belastingen wordt niet over gesproken.

Ook op vlak van e-commerce vinden ze dat de gemeente achterop hinkt. “Er was Hamme online, maar dat werkte niet, in mei werd dan hammeshopt.be opgericht, maar hier is te weinig reclame voor gemaakt en er is nergens iets over te vinden. Voor ons moeten ze dringend werk maken van de ondersteuning van de economie hier in Hamme", klinkt het.