Liberaal verbond der zelfstandigen roept op om in te zetten op e-commerce Koen Baten

24 maart 2020

11u03 1 Hamme Het Liberaal verbond der zelfstandigen (LVZ) Hamme-Waasmunster roept op om tijdens de coronacrisis volop in te zetten op e-commerce voor de lokale handelaars. Op deze manier krijgen de handelaars een duwtje in de rug. “Als we de handen samen in elkaar slaan, kunnen we de lokale handel in Hamme ondersteunen”, zegt voorzitter Frederic Leleux.

De organisatie is er van overtuigd dat er in deze tijden bij de bevolking een solidariteitsgevoel heerst, waardoor ze nog meer de lokale handelaar willen ondersteunen. Maar de organisatie roept nog eens extra op om dit zeker te doen. Twee jaar geleden werd er in Hamme een budget voorzien van 135.500 euro om een online shoppingplatform op te richten. Dit kreeg de naam ‘hammeonline’. Hier kunnen de lokale handelaars hun koopwaar aanbieden. Het LVZ roept nu op om zeker via deze website te shoppen en zo de lokale handelaars te steunen. “Door de werken aan het Marktplein was er al een verminderde beweging te zien bij de lokale handelaars. Door deze crisis worden zij nu nog eens getroffen, vandaar onze oproep”, aldus Leleux. “Dit kan alleen maar onze lokale economie ten goede komen en dat is nu het allerbelangrijkste.”

Wie wil shoppen, kan dat via de website www.hammeonline.be.