Lezing over dialecten door Professor Jacques Van Keymeulen Koen Baten

12 augustus 2019

10u30 1 Hamme Professor Jacques Van Keymeulen, een van de drijvende krachten achter het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, komt op 19 september 2019 een lezing geven in het Cultureel Centrum Jan Tervaert. De professor, met als moedertaal het dialect van Wichelen, komt er een voordracht geven.

Dialect is een van de manieren waarop mensen vandaag nog belangstelling tonen voor erfgoed en afkomst. Voor de ouderen is het een mooie herinnering, en voor de jongeren een kans om de tijd van toen en de taal kennis te maken en te zien hoe de tijd evolueert. De professor zal er de boeiende geschiedenis van het dialect uit de doeken doen. Hij zal ook laten zien hoe deze taal bewaard en bestudeerd wordt.

De voordracht van de professor is gratis en gaat door om 20.00 uur. Via de bibliotheek van Hamme of op het nummer 052 47 92 20 kan je een plaats reserveren.