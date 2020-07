Leider en man uit kookploeg vertonen symptomen van corona na scoutskamp en worden in quarantaine geplaatst Koen Baten

27 juli 2020

18u25 22 Hamme Een leider en een persoon van de kookploeg zijn na een scoutskamp in Marche-En-Famenne in afzondering geplaatst nadat er een vermoeden is van COVID-19 bij beide personen. De kinderen kwamen vandaag in hun kampbubbel terug naar huis en werden opgevangen in Sporthal Meulenbroek.

De veiligheidscel van Hamme was aanwezig en gaf de volgende maatregelen mee aan de kinderen en de leiding. De leiders en de kookploeg moeten in hun gezinsbubbel blijven zeven dagen lang en dragen thuis een mondmasker. Ze dienen tot tweemaal per dag hun koorts te meten. Vanaf 38 graden moeten ze contact opnemen met de dokter. Ook de ouders dienen een mondmasker te dragen en hun temperatuur tweemaal te meten per dag. Zij moeten niet in quarantaine verblijven.

De betrokken kinderen van het scoutskamp moeten ook het contact beperken tot hun gezinsbubbel. Onder de twaalf jaar hoeven ze geen mondmasker te dragen, maar ook zij moeten hun koorts tweemaal per dag meten.

De personen bij wie een vermoeden van coronavirus werd vastgesteld, hadden zich al afgezonderd van de groep en zijn vandaag getest. Als de test negatief is, wordt dit binnen de vier dagen nog eens opnieuw gedaan. De veiligheidscel zal altijd communiceren met de scouts voor verdere informatie.

Ouders die met vragen zitten, kunnen contact opnemen met de dienst Noodplanning van de gemeente via het algemeen nummer 052 47 55 00 of via noodplanning@hamme.be