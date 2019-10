Leerlingen vinden tijdens zwerfvuilactie na 17 jaar trouwring terug van Marc die hij verloor tijdens verbouwingen Maandag wordt ring overhandigd aan dochter van de eigenaar Koen Baten

18 oktober 2019

Hamme De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van KoHa De Vijfsprong in Kastel hebben dinsdag bij een zwerfvuilactie voor mooimakers een trouwring teruggevonden aan café Castel. De ring was al 17 jaar vermist en behoorde aan Marc, die samen met zijn vrouw Linda het café jarenlang opengehouden heeft. "We hebben de dochter kunnen opsporen en zullen haar de ring volgende week terug overhandigen", zegt juf Evi.

Het was de 7-jarige Lise die de ring vond vlakbij café Castel in de Scheldestraat. “Ik zag de ring plots liggen op de aarde en heb hem meteen opgeraapt”, vertelt Lise. “Hij lag niet onder de grond, maar gewoon zichtbaar op straat", vertelt ze. Nadien heeft ze hem aan enkele ouders en oma’s gegeven die mee waren tijdens de zwerfvuilactie. “Zij wisten meteen van wie de ring was en konden ons helpen om de familie op te sporen", vertelt de juf.

Het ging om een erg gekend koppel in het dorp, Marc en Linda, die jarenlang café Castel open hielden. De ring werd gevonden vlakbij waar ze al die jaren vertoefd hebben. “Marc speelde blijkbaar ooit de ring kwijt bij verbouwingen aan het café", vertelt Evi. “Hij gleed van zijn vinger en kwam onder het vals plafond terecht.” Er werd toen met man en macht gezocht, maar de ring werd nooit gevonden.

Marc overleed kort na het verlies van zijn ring, net als zijn vrouw Linda enkele jaren geleden, maar dochter Kelly woont nog altijd in Kastel en is bijzonder blij en opgelucht dat de ring gevonden is. “Zij liet ons al weten dat ze zo gelukkig is met het vinden van de ring en dat ze blij is dat hij terug thuis kan komen", aldus Evi. “Volgende week zullen we de ring terug overhandigen aan haar samen met heel de klas", klinkt het.

De ring werd vermoedelijk teruggevonden dankzij renovaties die de nieuwe eigenaars aan café Castel hebben uitgevoerd. “Het vals plafond werd er verwijderd, en vermoedelijk is bij de verbouwingen de ring naar beneden gevallen, waardoor Lise deze gevonden heeft op straat", klinkt het.

De ring vertoont wel lichte schade, maar is verder nog in perfecte staat, en de namen van het koppel staan er ook nog steeds in gegraveerd. De klas en de juf hadden nooit verwacht dat ze dit zouden vinden tijdens de zwerfvuilactie. “Het is gek om zo iets na 17 jaar boven te halen, maar het doet ons wel veel plezier dat we er iemand heel gelukkig mee kunnen maken", besluit Evi. Het klasje wil er een plechtig moment van maken en nodigde daarom de dochter van het koppel uit om de ring te komen halen op school.