Leerlingen tekenen ideeën voor recht op goed onderwijs op muren Koen Baten

03 oktober 2019

14u21 1 Hamme De leerlingen van de Mira Go! middenschool hebben deze namiddag al hun ideeën en dromen neergetekend op de muur voor een toekomst over goed onderwijs. Ze deden dit naar aanleiding van Saved By The Bell, dat al jaren ijvert voor goed onderwijs.

“Met Saved by the bell willen we de politici en beleidsmakers herinneren aan hun engagement om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren tegen 2030", aldus directeur Vincent Browet.

De leerlingen deden dit op het liedje van ‘On écrit sur les murs’ van kids united. Ze vragen voor een betere toekomst voor het onderwijs voor iedereen, ook voor gezinnen die het moeilijker hebben financieel.