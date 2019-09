Leerlingen planten bomen voor brandend regenwoud in Brazilië Koen Baten

05 september 2019

16u22 0 Hamme De leerlingen van leefschool ‘t Veertje in Hamme hebben deze namiddag vijf bomen geplant op hun school. Vandaag stond alles in het thema van bomen en deden ze verschillende activiteiten rond bomen. Er werd ook wat de aandacht gevestigd op de branden in het regenwoud die heel wat bomen vernietigen.

De leerlingen mochten in totaal vijf bomen planten. Daarnaast waren er ook vier workshops waarbij ze onder andere liedjes zongen over bomen en mochten tekenen op de stoep met krijt. Er werden ook kunstwerken gemaakt met materialen die in de natuur gevonden werden. De leerlingen konden ook figuurtjes maken voor op de bomen te hangen.