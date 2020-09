Leerlingen ontmaskeren leerkrachten bij eerste dag van het schooljaar Koen Baten

01 september 2020

16u07 1 Hamme Op KOHa De Vijfsprong in Moerzeke en Kastel werd het schooljaar spetterend ingezet. De leerkrachten waren vermomd als boeven en hadden de school beroofd tijdens de vakantie. De politie kon hen echter oppakken en liet de taak aan de leerlingen over om hen te ontmaskeren en de gestolen spullen terug te vinden.

Bij aankomst lag er een ervaringsboek klaar voor de leerlingen, om de aandacht te wekken. Het hele jaar door kunnen ze dit boek invullen en zal dit getoond worden op het schoolfeest. De leerkrachten kwamen dinsdag allemaal in het zwart naar school en hebben dan in de klas een bivakmuts opgezet. “Per klas hadden we een zak met gestolen goederen verstopt", zegt directrice Kathleen D’hollander. “De kinderen moesten de boeven dan ontmaskeren en aan de hand van opdrachten de gestolen spullen terugvinden.”

Dit jaar gaan de leerlingen op zoek naar hun lievelingsboek, en dat is dus ook een beetje wat ze met deze aftrap wilden aantonen. De leerlingen reageerden bijzonder enthousiast op het verhaal en gingen op zoek naar de dieven.