Leerlingen komen binnenstebuiten aangekleed naar eerste schooldag Koen Baten

01 september 2020

12u38 0 Hamme De leerlingen van leefschool ‘t Veertje in Hamme zijn vanochtend binnenstebuiten aangekleed naar school gekomen. Dit past in het jaarthema van de school. De leerlingen waren bijzonder origineel, maar ook blij dat ze terug naar school mochten komen.

De leerlingen waren vanochtend heel blij dat ze na zoveel maanden terug naar school mochten komen. Rond 8.30 uur kwam de leerlingen allemaal binnenstebuiten aangekleed. De ene had zijn onderbroek boven zijn gewone broek aan, andere leerlingen droegen hun kleren binnenstebuiten. “Het mocht allemaal vandaag op deze eerste schooldag”, klinkt het. “Het past perfect in ons jaarthema en we willen de leerlingen zich goed laten voelen op elke manier.”

Bij het binnenkomen werd er natuurlijk gezorgd voor de nodige ontsmetting van de handen. Na de bel werd er samen met de kindjes ontbeten in de klasbubbel.