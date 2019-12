Leerlingen eerste en tweede leerjaar bakken pannenkoeken voor goede doel Koen Baten

16u59 2 Hamme De libellen, het eerste en tweede leerjaar, van leefschool 't Veertje hebben vrijdagmiddag hun klas omgetoverd tot een groot pannenkoekenhuisje. De leerlingen en de leerkrachten verkochten er namelijk pannenkoeken voor het goede doel. De opbrengst gaat naar ‘Kom op tegen Kanker.’

De leerlingen hebben hun uiterste best gedaan om lekkere pannenkoeken te maken voor de ouders. Deze konden vrijdagmiddag worden afgehaald in het pannenkoekenhuisje of daar ter plaatse worden opgegeten. “We willen op deze manier als school ook ons steentje bijdragen aan het goede doel, hoe klein de leerlingen ook zijn, het is een leuk initiatief”, zegt Chantal Verlent. “Het is zeer belangrijk voor onze school om initiatief te nemen en zorg te dragen voor elkaar en dat wilden we vandaag in de verf zetten.”

“Het is een project dat de leerlingen zelf uitgewerkt hebben en waar wij hun uiteraard in steunen”, klinkt het. De opbrengst van de verkoop bedroeg ongeveer 300 euro.