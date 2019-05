Leerlingen Academie Hamme veilen kunstwerken en zamelen meer dan 1.000 euro in om zieke klasgenoot te helpen om medische kosten te dragen Koen Baten

21 mei 2019

11u02 2 Hamme Toen enkele leerlingen van de Academie Hamme hadden vernomen dat een klasgenoot al een hele tijd in het ziekenhuis ligt, werd er geen seconde getwijfeld om iets te organiseren om de vrouw (60) te steunen. Er vond een tentoonstelling van kunstwerken plaats gevolgd door een veiling. De actie bracht meer dan 1.000 euro op. “De ziekenhuisfacturen lopen hoog op, en de klas mist haar enorm. We hopen ze hiermee een hart onder de riem te steken”, klinkt het.

De 60-jarige vrouw sukkelt al enkele maanden met haar gezondheid en ligt ook al een hele tijd in het ziekenhuis in Gent. Ze overwon kanker, maar krijgt nu te maken met andere medische problemen. Toen haar medeleerlingen van de Academie in Hamme dit nieuws vernamen, werd er geen seconde getwijfeld. De hele klas, en bij uitbreiding de hele Academie, wilde iets organiseren om de vrouw te steunen. Er werd een tentoonstelling gehouden met verschillende kunstwerken. De getoonde werken werden nu geveild voor een democratische prijs, om zo een mooie som geld in te zamelen.

“De facturen voor haar operaties en behandelingen lopen hoog op. De klas mist haar enorm. Daarom hebben we deze veiling georganiseerd, om zo wat geld in het laatje te brengen”, aldus Theresa De Smet, leerkracht aan de Academie. “De actie kwam zeer spontaan en iedereen was enorm enthousiast om hier aan mee te werken.” In totaal werden er 126 werken gemaakt en tentoongesteld. “Zelfs van buiten de Academie kregen we kunstwerken toegestuurd die we mochten veilen”, klinkt het.

Meer dan 1.000 euro ingezameld

De veiling van de werken leverde meer dan 1.000 euro op en overtreft alle verwachtingen. “We hadden gehoopt om ongeveer 500 euro in te zamelen, maar we hebben zeker het dubbele”, klinkt het. “We hadden dit nooit verwacht. We willen iedereen bedanken die een werk gekocht heeft en zijn schouders onder deze actie gezet heeft.”

De prijzen van de werken werden bewust laag gehouden, de prijzen lagen tussen de 20 en 50 euro. Maar aanwezigen mochten ook zelf kiezen wat ze er aan wilde geven. “Onze klasgenote apprecieert dit gebaar enorm. Ze ligt ons nauw aan het hart en wij zijn blij dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen”, aldus Theresa. “Het geld dat we nu hebben ingezameld, brengen we zelf tot bij haar. Hopelijk kunnen we haar hiermee een hart onder de riem steken.”