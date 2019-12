Leerkrachten organiseren lichtjeswandeling voor goede doel Koen Baten

13 december 2019

20u18 0 Hamme Vijf leerkrachten hebben vanavond in het kader van de Warmste Week een actie gedaan voor het goede doel. Ze organiseerden een lichtjestocht ten voordele van de VZW Spoor 56, waaronder kindertehuis Dageraad in Hamme valt.

Meer dan 300 inschrijvingen kregen ze vanavond tijdens de lichtjeswandeling voor het goede doel. Per deelnemer betaalde je vijf euro om deel te nemen aan de tocht, deze gaat integraal naar het goede doel. De leerkrachten van ‘De Zouaaf' uit Hamme die het initiatief namen zijn erg tevreden met de opkomst.

De wandeling was vier kilometer lang en vertrok in twee groepen. De inwoners werd gevraagd om langs het parcours verschillende lichtjes te voorzien aan hun woning, wat zorgde voor mooie taferelen in de straten. Iedereen kreeg ook een lichtgevend bandje mee wat voor een feeërieke sfeer zorgde.

Tijdens de tocht was er ook soep, glühwein of andere warme dranken beschikbaar. De leerkrachten zullen een bijzonder mooi bedrag kunnen schenken voor het goede doel.