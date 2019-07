Landelijke gilde organiseert fietstocht doorheen Hamme en Zele Koen Baten

02 juli 2019

11u30 0 Hamme Op zondag 14 juli vindt de 18de editie van de gezinsfietstocht plaats. Dit keer verplaatst de tocht zich tussen Durme en Schelde. Naast Zele ontdekken de fietsers ook Hamme en zijn deelgemeenten, met onderweg verschillende tussenstops.

Het gaat om fietstochten van 30 of 50 kilometer. Deze vertrekken aan het parochiecentrum in Zele op het Heilig Hartplein, en op Hamme Sint-Anna, aan de Sint-Annastraat 169. De fietstocht van 50 kilometer brengt je langs het centrum van Hamme en Moerzeke en Kastel. Onderweg zijn er drie stopplaatsen voor de deelnemers waar ze even kunnen rusten en genieten van een hapje en een drankje.

Er worden in totaal ongeveer 700 deelnemers verwacht. Voor de kinderen is er ook een kidsvriendelijke fietstocht voorzien van 10 kilometer. Je kan vertrekken tussen 12.00 uur en 15.30 uur op bovenvermelde locaties, maar ook aan de Sint-Renildezaal op de Hooirt in Hamme en aan het OC De Reiger in Moerzeke aan de Baasrodeveerstraat.

De prijs om deel te nemen is 6 euro voor een volwassene, en 3 euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud. Een routebeschrijving krijg je mee bij de start van de fietstocht. Aan het einde is er spek met eieren.