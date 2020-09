Lagere school viert strapdag op sportieve manier met stevige wandeling Koen Baten

14u46 6 Hamme KoHa Sint-Pieter heeft vandaag naar jaarlijkse traditie deelgenomen aan de strapdag. Te voet of met de fiets naar school komen, staat op deze dag centraal. “De leerlingen die dat deden, kregen dan ook als beloning een strapbandje”, zegt Thom Nelis.

De school maakte van de strapdag een grote sportdag. Er waren springkastelen aanwezig en in de Kerkckwijkomgeving werd er gesport op een veilige manier. In de namiddag gingen de leerlingen wandelen, open één van de routes van de Wuitensmarsen. Ze stapten in totaal 8 kilometer. “Met dank aan de dienst Toerisme konden we deze routes online vinden en hiermee willen wij ook een beetje de Wuitensmarsen in ere houden, die dit jaar op een totaal andere manier doorgaan”, klinkt het.

Tijdens de wandeltocht waren er van elke klas ook enkele mooimakers, die tijdens de wandeling ook zwerfvuil opruimden.