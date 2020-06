Laatstejaars beleven onvergetelijke proclamatie in voetbalstadion Koen Baten

29 juni 2020

20u59 0 Hamme Maar liefst 20 laatstejaars van GO Mira in Hamme zullen een onvergetelijke proclamatie beleven dit jaar. Door het coronavirus moet de nodige afstand in acht genomen worden en daarom week de school uit naar het voetbalstadion van Vigor Wuitens vlakbij. “We zijn enorm trots dat we binnen de strenge regelgeving er toch iets onvergetelijks van kunnen maken", zegt directeur Vincent Browet.



Alles op de proclamatie deze avond stond in het teken van voetbal. De laatstejaars werden verwelkomt in het stadion door de leerkrachten. Hierbij speelde ook een mini live bandje het legendarische voetballied ‘when the saints go marching in’. “We hebben voor onze leerlingen een beperking van drie personen voorzien die hen mogen vergezellen. Op deze manier ontvangen we nooit meer dan honderd personen", vertelt Browet. “Daarnaast hebben we ook klasbubbels voorzien en kreeg iedereen een aangewezen plaats in de tribune."

Op elk zitje dat voorzien werd was een zelfgemaakte vlag voorzien om een leuke tifo te kunnen maken voor alle leerlingen die afstuderen. Het stadion wordt versierd met vlagjes in allerlei formaten. In het midden van de proclamatie zal met opzwepende muziek elke toeschouwer zijn vlagje ritmisch laten wapperen van op de tribune. Een tifo kan echt niet ontbreken op deze bijzondere avond.

Tijdens de proclamatie waren er ook heel wat kippenvelmomentjes aanwezig. “Van op de stoel en zonder recht te staan werd een Mexican wave gehouden voor de leerlingen. Ook de Ijslandse supportersgroet met een grote drum zorgde voor een kippenvelmoment en een applaus dat ze over heel Hamme konden horen", lacht de directeur. De manager van Vigor Wuitens Hamme Ronny Van Acker keek ook uit naar deze avond. “Onze club vindt jongeren belangrijk en wij wilden heel graag helpen om ze een mooi afscheid te bezorgen”, zegt Van Acker.

Na de proclamatie kregen alle leerlingen een gepersonaliseerde ster. “We laten ze met veel plezier los om nu te gaan schitteren in een andere school”, aldus Browet. “We zijn bijzonder trots dat we dit hebben kunnen realiseren voor onze leerlingen en dat we de kracht van waar onze school voor staat ook in deze proclamatie hebben kunnen bieden", besluit de directeur.