Laatste vakantiedagen en temperaturen boven de dertig graden lokken heel wat volk naar openluchtzwembad Koen Baten

26 augustus 2019

16u42 2 Hamme Het openluchtzwembad in Hamme beleeft met deze laatste zomerdagen nog enkele drukke dagen. Volgende week zitten de leerlingen weer op de schoolbanken, maar vandaag en de komende dagen hebben ze de kans om nog heel wat waterpret te beleven.

Honderden bezoekers kwamen afgezakt naar het zwembad om te genieten van de waterpret. Het zwembad beleefde hiermee zeker een van zijn topdagen deze zomer. De kinderen leefden zich uit in het kleine bad en in het grote bad. Ook heel wat ouders kwamen nog met hun kindjes genieten van de laatste dagen in de zomervakantie.