Laatste blik op Tasibelsite tijdens open monumentendag Koen Baten

02 september 2020

15u35 0 Hamme Op 13 september kan je in heel Vlaanderen opnieuw genieten van Open Monumentendag. Het grootste eendaagse culturele evenement van Vlaanderen zorgt er dan voor dat verschillende monumenten te bezoeken zijn die dag. In Hamme stellen ze dit jaar voor de laatste keer de Tasibelsite open voor bezoekers, alvorens het afgebroken zal worden en het nieuwe project er gebouwd zal worden.

De gemeente Hamme telt heel wat prachtige gebouwen en sites om te bezoeken, ieder met een apart verhaal. Dit jaar kiest de gemeente voor de oude fabriekssite Tasibel. “Op deze terreinen dat zich breed uitstrekt, komt er binnenkort een nieuw project van de Zonne Woonst samen met Astor VZW, dus leek het ons de ideale moment om de domeinen nog eens open te stellen", klinkt het.

Die zondag wordt er tussen 10 uur en 18 uur de mogelijkheid geboden om een uitgestippeld parcours doorheen de fabriek te bewandelen. Dit gebeurd natuurlijk in de eigen bubbel met maximum vijf personen. Onderweg wordt er ingegaan op de historische, maatschappelijk en economische context van het textielbedrijf. “Ook de impact op de buurt en de Hammenaar komt aan bod door middel van tekst- en fotopanelen, maar ook geluidsfragmenten met getuigenissen van werknemers en leidinggevenden.”

Het bedrijf was ooit marktleider in de verwerking van sisalvezels. Op het einde van de wandeling kan er ook kennisgemaakt worden met de toekomstplannen van het project. Wie interesse heeft moet op voorhand wel reserveren via de volgende website: https://www.dezonnigewoonst.be/nieuws/inschrijving-rondgang-openmonumentendag-2020-tasibel.