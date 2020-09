Laatste bezoek aan Tasibel is groot succes en lokt heel wat volk Koen Baten

13 september 2020

13u37 0 Hamme Een unieke Open Monumentendag in Hamme zondag. De Tasibel site opende voor de laatste keer zijn deuren alvorens het gebouw tegen de grond gaat en plaats maakt voor een gloednieuwe woonwijk daar. In het oude gebouw werden maar liefst 1.000 bezoekers ontvangen verspreid over verschillende tijdsblokken.

De Tasibel site was vroeger een fabriek waar vlas werd gemaakt, maar de productie is al een tijd verhuisd en de site staat al jaren leeg. Binnenkort komen er meer dan 100 nieuwe woningen op die locatie en daarom werd er voor Open Monumentendag speciaal nog eens een opening gehouden om de geschiedenis van het gebouw te leren kennen. Dit werd georganiseerd door de eigenaar, de zonnige woonst, en Astor VZW die binnenkort het nieuwe project er zullen plaatsen. “In het 30.000 vierkante meter hebben we vandaag duizend bezoekers mogen ontvangen", zegt Guy Van Gucht. “Dit gebeurde in tijdsblokken en verliep volledig corona proof met mondmaskers en handgel op", klinkt het.

Ook minister Matthias Diependaele bracht ‘s ochtends een bezoek aan de site. Voor de bezoekers was het meer dan geslaagd. Tijdens de rondleiding waren er ook foto’s van vroeger voorzien en kunstwerken om het geheel wat aangenamer te maken. Op het einde kon je ook kennismaken met het nieuwe project.