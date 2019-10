Kris en Katrien strijden voor titel prins carnaval 2020 Koen Baten

05 oktober 2019

19u01 1 Hamme Het Wuitenscomité heeft de strijd voor de titel van prins carnaval officieel gestart. Hierbij werden ook de kandidaten voorgesteld die tegen elkaar zullen strijden om de felbegeerde titel van prins carnaval binnen te halen. Kris Puylaert (50) en Katrien Van Moerzeke (34) zullen het tegen elkaar opnemen. “We hebben twee prachtige kandidaten die voor een leuke campagne zullen zorgen", aldus het comité

Beide kandidaten hebben al heel hun leven binding met carnaval, en besloten dat het voor 2020 hun moment was om te gaan voor de hoogste titel, die van prins of prinses carnaval van Hamme. Bij Katrien borrelde het idee al vijf jaar. “In 2015 was mijn broer prins carnaval en dat was zo geweldig om te zien hoe het moet zijn", zegt Katrien. “Daarom had ik besloten dat het vijf jaar later mijn beurt zou zijn, en die belofte heb ik ook gehouden en nu sta ik hier”, lacht ze.

Katrien zorgt tijdens de campagne ook voor een bijnaam. “Jaren geleden kreeg ik de bijnaam Ananas, omdat ik vroeger nogal bijzondere kapsels had en daarom kreeg ik deze bijnaam", klink het. “Het is mijn bijnaam al meer dan 20 jaar, dus leek het mij wel leuk deze ook in de campagne te gebruiken. Ik hoop dat ik de titel kan binnenhalen. Als ik de titel win plan ik alleszins iets speciaal en wil ik er wel een groot feest van maken”, besluit Katrien.

Ook bij Kris zit het carnaval in zijn bloed. “Ik ben en blijf carnavalist tot in de kist", klinkt het. Kris is 50 jaar geworden, en besloot dat het de ideale moment was om voor de titel te gaan. “Het idee groeide vorig jaar al. Samen met vrienden werd dit besproken, en het gekke idee groeide uit tot een effectieve deelname", zegt Kris. “Wat ik ga doen als prins of tijdens mijn campagne wil ik nog niet te veel over kwijt, maar ik ga er volop voor gaan en ik hoop dat het een mooie strijd wordt", besluit Kris.

Het Wuitenscomité is bijzonder tevreden met de kandidaten. “Het waren wel twee verrassende kandidaten", klinkt het. “We hadden al heel wat namen horen waaien, maar hadden geen enkel vermoeden dat zij hun kandidaat zouden stellen.” Ondanks de verrassing, is het comité bijzonder opgetogen over de kandidaten. “Beiden dragen carnaval in hun bloed en wij wensen hun dan ook een schitterende campagne toe. Jammer genoeg moet er altijd iemand afvallen, maar wij willen ze beiden succes wensen.”

De verkiezing zelf gaat door op 21 december van 21.00 uur tot 23.00 uur. De kandidaten doen dan een optreden van 15 minuten waar ze het beste van zichzelf mogen laten zien. Vorig jaar had het comité een record opkomst, zij hopen dit ook dit jaar opnieuw te halen. De verkiezing gaat door in de Hambiance in Hamme.