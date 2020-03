Kringloopkrachten geven tips & tricks over beperken van tuinafval Koen Baten

04 maart 2020

10u28 0 Hamme In Hamme wordt op zaterdag 14 maart de aftrap gegeven van het nieuwe kringloopseizoen. De kringloopkrachten geven je dan diverse demonstraties en uitleg over hoe je tuinafval kan beperken of volledig wegwerken in je tuin zelf.

De gemeente Hamme laat deze kringloopkrachten bij de start van het nieuwe seizoen uitleg geven over het verwerken van gras, thuiscompostren, snoeihout gebruiken in de tuin, moestuinieren, en zoveel andere mogelijkheden. Iedereen is welkom om de nodige vragen te stellen en enkele demonstraties te bezichtigen om duurzamer om te gaan met tuinafval.

De activiteit gaat door op het Zwaarveld naast het gemeentemagazijn. Het park in open van 9.00 uur tot 12.00 uur en iedereen is welkom om kennis te maken met de biologische kringlooptechnieken om inspiratie op te doen voor de eigen tuin. Op 9 mei zullen de kringloopkrachten ook te vinden zijn op de wekelijkse zaterdagmarkt. Later dat jaar zullen ze ook nog deelnemen aan activiteiten zoals Hoogtij, het Oogstfeest en de Open Tuinen van de Landelijke Gilden.

