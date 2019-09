Kouterkermis kent succesvolle start na nieuwe start van carnavalsvereniging Koen Baten

06 september 2019

19u50 1 Hamme De Kouterkermis in Moerzeke kende al een leuke en geslaagde namiddag na de doorstart van carnavalsvereniging Schiefrechtendeur. De groep nam de organisatie over van de oudere generatie die het niet meer zagen zitten.

De straten aan de Oude Maalderij in Moerzeke waren druk bezet met marktkraampjes en bewoners die even kwamen snuisteren langsheen de kraampjes. Je kon er ook deelnemen aan enkele volksspelen en er zijn verschillende optredens gepland. De regen bleef uit tijdens de Kouterkermis, wat het belangrijkste was voor de organisatie.

De aanwezige gasten genoten zichtbaar van de gezellige sfeer. Ook de carnavalsgroep zelf was tevreden met het evenement. De eerste artiest moest last minute afzeggen omwille van familiale omstandigheden, maar dit kon de sfeer niet bederven. Nog de hele avond zijn er optredens in de Oude Maalderij, onder meer van Mighty Jay, coverband uit Hamme.